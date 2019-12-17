Птицы в Липецкой области погибли от крысиного яда

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-17T16:32:26+03:00

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В управлении ветеринарии выяснили, из-за чего в Липецке умирали птицы. Напомним, трупы голубей начали находить в парках и жилых районах города в конце ноября. Птицы падали замертво на глазах у людей, парочку трупов сняли на видео в парке Победы. До этого несколько аналогичных случаев с гибелью птиц зафиксировали в Ельце.

После сообщения о гибели птиц, в парк выехали специалисты управления. Они собрали нужные материалы и провели лабораторные исследования. Первые же результаты показали, что голуби погибли не от опасных инфекций и людям и животным ничего не угрожает.

В настоящее время стала известна точная причина гибели птиц в Липецкой области. Как рассказал «КП-Липецк» начальник отдела противоэпизоотических мероприятий регионального управления ветеринарии Анатолий Фальков, голуби отравились препаратом для уничтожения крыс и мышей. Зоокумарин стал причиной падежа птиц как в Липецке так и в Ельце.

ИСТОЧНИК KP.RU