В Липецке из-за тумана перенесли вылет самолета в Екатеринбург
Этим утром, 18 декабря, Липецк окутал густой туман. Из-за непогоды в аэропорту отменили рейс на Москву. Самолет должен был вылететь в 10.15 и приземлиться в Домодедово в 11.15.
Также в Липецком аэропорту сообщили о задержке рейса в Екатеринбург. Согласно расписанию, самолет должен был взмыть в небо в 17.00 этого дня. Пока рейс перенесли на полчаса позже. Предварительное время вылета - 17.30.
Кроме того, утром отменили рейс из Москвы в Липецк. Задерживается самолет из аэропорта Пулково-1 Санкт-Петербурга в областной центр. Вылет перенесли с 14.30 на 15.00.
Напомним, что липецкие спасатели предупредили липчан о повышенной вероятности возникновения ЧС в регионе - ожидается туман и сильные порывы ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU