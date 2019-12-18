2019-12-18T13:10:46+03:00
Общество

В Липецке из-за тумана перенесли вылет самолета в Екатеринбург

Еще отменили 2 рейса - в Москву и обратно
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке из-за тумана перенесли вылет самолета в ЕкатеринбургВ Липецке из-за тумана перенесли вылет самолета в ЕкатеринбургФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 18 декабря, Липецк окутал густой туман. Из-за непогоды в аэропорту отменили рейс на Москву. Самолет должен был вылететь в 10.15 и приземлиться в Домодедово в 11.15.

Также в Липецком аэропорту сообщили о задержке рейса в Екатеринбург. Согласно расписанию, самолет должен был взмыть в небо в 17.00 этого дня. Пока рейс перенесли на полчаса позже. Предварительное время вылета - 17.30.

Кроме того, утром отменили рейс из Москвы в Липецк. Задерживается самолет из аэропорта Пулково-1 Санкт-Петербурга в областной центр. Вылет перенесли с 14.30 на 15.00.

Напомним, что липецкие спасатели предупредили липчан о повышенной вероятности возникновения ЧС в регионе - ожидается туман и сильные порывы ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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