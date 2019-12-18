2019-12-18T13:38:56+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в четверг в Липецке порывы ветра до 19 м/с

В регионе повышена вероятность возникновения ЧС
Юлия КЛЮЕВА
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МЧС предупреждает: в четверг в Липецке порывы ветра до 19 м/сМЧС предупреждает: в четверг в Липецке порывы ветра до 19 м/сФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели передают липчанам экстренное предупреждение. С 6 часов вечера 18 декабря до 6 часов вечера четверга, 19 декабря, на территории Липецка и области повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в ближайщие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью местами туман. Температура воздуха составит от 0 до 5 градусов выше ноля. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днем в регионе 2-7 градусов тепла. Ветер усилится до 9-14 м/с. Возможны порывы до 19 м/с.

Напомним, что из-за непогоды этим утром в Липецке отменили рейс на Москву, а также вылет самолета из столицы в областной центр. Перенесли рейс из Липецкого аэропорта в Екатеринбург. Самолет из Санкт-Петербурга в город тоже прилетит с опозданием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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