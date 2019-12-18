Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка
Этим вечером, 18 декабря, под Липецком произошла авария. На Окружной трассе в районе СНТ "Венера" лоб в лоб столкнулись легковушки. Последствия ДТП попали на видео.
Судя по ролику, передние части обеих машин повреждены. На месте работают медики "скорой помощи". В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Информация о пострадавших уточняется. ДТП спровоцировало огромную пробку. Автомобили встали от развязки у Лебедянского шоссе в сторону Сырского Рудника.
Липецких водителей просят быть внимательнее на дорогах. А спасатели напоминают, что в ближайшие сутки в Липецкой области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В четверг в областном центре ожидается сильный ветер - до 19 м/с.
Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка.vk.com/myregion48
ИСТОЧНИК KP.RU