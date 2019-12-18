2019-12-18T18:32:25+03:00
Происшествия

Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка

Последствия аварии попали на видео [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробкаИз-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробкаФото: принтскрин видео.
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Этим вечером, 18 декабря, под Липецком произошла авария. На Окружной трассе в районе СНТ "Венера" лоб в лоб столкнулись легковушки. Последствия ДТП попали на видео.

Судя по ролику, передние части обеих машин повреждены. На месте работают медики "скорой помощи". В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Информация о пострадавших уточняется. ДТП спровоцировало огромную пробку. Автомобили встали от развязки у Лебедянского шоссе в сторону Сырского Рудника.

Липецких водителей просят быть внимательнее на дорогах. А спасатели напоминают, что в ближайшие сутки в Липецкой области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В четверг в областном центре ожидается сильный ветер - до 19 м/с.

Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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