СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-18T18:32:25+03:00

Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка Фото: принтскрин видео.

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Этим вечером, 18 декабря, под Липецком произошла авария. На Окружной трассе в районе СНТ "Венера" лоб в лоб столкнулись легковушки. Последствия ДТП попали на видео.

Судя по ролику, передние части обеих машин повреждены. На месте работают медики "скорой помощи". В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам. Информация о пострадавших уточняется. ДТП спровоцировало огромную пробку. Автомобили встали от развязки у Лебедянского шоссе в сторону Сырского Рудника.

Липецких водителей просят быть внимательнее на дорогах. А спасатели напоминают, что в ближайшие сутки в Липецкой области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В четверг в областном центре ожидается сильный ветер - до 19 м/с.

Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU