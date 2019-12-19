В субботу в Липецке изменятся маршруты автобусов

СЕГОДНЯ 19:22 2019-12-19T19:22:07+03:00

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По случаю фестиваля «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки», который пройдет в субботу, 21 декабря, перекроют площадь Петра Великого. В связи с этим в городе изменятся маршруты пассажирских автобусов.

По данным городского департамента транспорта, изменения коснутся весь транспорт, который проходит через площадь.

Автобусы № 33А, 306 и 322 в обратном направлении от площади Мира поедут через Неделина и Фрунзе. №27, 30, 308к, 330 прямо от проспекта Победы поедут через Неделина, Фрунзе и октябрьскую, обратно через Неделина и площадь и проспект Победы.

№359 пройдет через Фрунзе, Октябрьскую, Карла Маркса, Неделина и Фрунзе. № 28 в прямом направлении по прежней схеме, обратно – через Неделина и улицу 50 лет НЛМК.

После завершения праздника, проезд откроют и весь транспорт вернется к прежним маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU