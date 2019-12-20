Утром под Липецком горели дом и сарай

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-20T13:18:19+03:00

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Этим утром, 20 декабря, в Липецкой области произошло 2 пожара. Около 7 утра в Долгоруково загорелся частный дом. Об этом спасателям сообщили очевидцы возгорания.

На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили пламя. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил внутреннюю отделку дома на площади 5 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал.

Еще один пожар случился в Двуречках. В 8 часов утра там загорелся сарай. Возникла угроза перехода огня на соседние дома. Но пожарные не допустили этого. Они ликвидировали возгорание, площадь которого составила 10 кв.м.

Напомним, что в минувший четверг, 19 декабря, в Грязях сгорела машина. Происшествие попало в объектив камер.

ИСТОЧНИК KP.RU