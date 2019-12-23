2019-12-23T18:01:44+03:00
Происшествия

В Липецке вынесли приговор налетчикам, ограбившим «Русский Аппетит»

Разбойники получили 7.5 и 3.3 года строгого режима [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Разбойники ограбили два киоскаРазбойники ограбили два киоскаФото: кадр с видео
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В Липецке приговорили двоих разбойников 21 и 25 лет за серию ограблений киосков фастфуда на территории города. Напомним, нападения на «Русский Аппетит» происходили в феврале этого года, ограбления записали камеры наблюдения.

Первый налет двое судимых мужчин совершили 6 февраля на киоск, который стоял на остановке «20 микрорайон». Согласно материалам дела, грабители подошли к торговой точке ночью. Один из них взял у приятеля шапку, прожег в ней отверстия для глаз, скрыл лицо и влез в окошко выдачи товаров. Грабитель заставил продавщицу лечь на пол и молчать и вытащил из кассы 9750 рублей, после чего сбежал вместе с приятелем.

В Липецке мужчина влез в киоск через окно и похитил деньги из кассы.

Оставшись не пойманными, грабители решили продолжить. Через пару дней они напали на «Русский Аппетит» на площади Мира. Схема была другая: пока один отвлекал продавца заказов, второй влез в окошко. На этот раз в кассе были только 1315 рублей. Такая сумма налетчиков не устроила и влезший в окно мужчина впустил подельника через дверь. Внутри они заставили продавщицу отдать им кошелек, в котором было 3900 рублей и продукты из холодильника. В промежутке между налетами, один из них украл у знакомого 16 000 рублей.

Обнаглевших грабителей вскоре задержали. Одному из них вменили кражу, грабеж и разбой, второму – только разбой. Все это время оба находились под стражей. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в ходе следствия преступники пытались преуменьшить свою вину. В итоге их приговорили к 7.5 и 3.3 годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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