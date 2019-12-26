2019-12-26T15:03:09+03:00
Общество

Два новых ясельных корпуса в Липецке готовы принять первых детей

Ясли построены при детских садах № 30 и № 50
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В церемонии открытия дошкольных учреждений принял участие глава региона Игорь Артамонов. «Замечательно, что открытие ясельных корпусов совпало с получением ими лицензии. Это значит, что начать работу они могут уже завтра. Здесь всё сделано для малышей. Надеюсь – и дети, и родители будут довольны», – сказал Игорь Артамонов.

Ясельный корпус «Мир детства» в Елецком микрорайоне рассчитан на 135 детей. В здании шесть групповых комнат, медицинский кабинет, пищеблок. Работать эти ясли будут по методике итальянского педагога и врача Марии Монтессори. Система направлена на развитие у детей самостоятельности, при этом взрослому отводится роль помощника, а не воспитателя в классическом понимании. Образовательная развивающая среда будет обеспечивать свободу выбора дидактического материала. Планируется организация родительского клуба «Познаем мир вместе».

Ясли при детском саде № 30 также готовы принять 135 малышей. Здесь планируется создание центра сенсорного развития детей раннего возраста (нормотипичных и малышей с ограниченными возможностями здоровья). В своей деятельности сотрудники будут опираться на опыт развития детей, основанный немецким педагогом и теоретиком дошкольного воспитания Фридрихом Фребелем. Планируется оказание психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям в части сенсорного развития детей раннего возраста.

Всего в этом году сданы в эксплуатацию семь ясельных корпусов, три из которых начинают работу. Ещё четыре корпуса должны открыться в январе 2020 года, сейчас проходит процедура оформления правоустанавливающих документов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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