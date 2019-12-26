В перевернувшемся автобусе Москва – Тбилиси под Липецком погибли двое мужчин

26 Дек. 21:50 2019-12-26T21:50:14+03:00

Еще двоих в тяжелом состоянии перевозят в областную больницу [видео]

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В Липецкой области продолжается операция по спасению пассажиров международного автобуса Москва – Тбилиси, который перевернулся на 356 километре трассы «Дон» в Становлянском районе.

Напомним, авария произошла примерно в 18.40, в автобусе находились 17 пассажиров и два водителя – все граждане Грузии. В результате ДТП 2 человека погибли еще 11 пострадали. Среди пострадавших 5 летний ребенок, который сейчас находится в больнице.

Липецкая область ДТП автобус Москва - Тбилиси.Видео МЧС Липецкой области.

По уточненным данным погибшие оба мужчины 58 и 50 лет. Как сообщает администрация области, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для помощи мобилизовали консультантов из Липецкой областной больницы. Пассажиров с тяжелыми травмами решили транспортировать в Липецк.

В настоящее время региональные власти ведут работу с консульством Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU