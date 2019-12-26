На месте работают медики и спасателиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Серьезная авария произошла в четверг вечером, 26 декабря, на 356 километре трассы «Дон» в Старославянском районе Липецкой области.

ДТП с туристическим автобусом в Липецкой областиФото: очевидцев.

Там вблизи села Яркино перевернулся международный рейсовый автобус Москва – Тбилиси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.lipetsk.kp.ru/video/embed/752001" frameborder="0"></iframe> В Липецкой области опрокинулся туристический автобус.

По данным пресс-службы ГУ МЧС области, сообщение о ДТП поступило в 18.40. Автобус вылетел с трассы и опрокинулся.

ДТП с туристическим автобусом в Липецкой областиФото: очевидцев.

По предварительным данным причиной аварии стало нарушение Правил дорожного движения. Однако, как сообщают очевидцы, на том участке скользкая дорога.

ДТП с туристическим автобусом в Липецкой областиФото: очевидцев.

В аварии есть пострадавшие. По предварительным данным, пострадали 15 пассажиров, также есть погибшие. По неофициальным данным из собственных источников - 1 человек погиб, еще один в крайне тяжелом состоянии. Точное число пострадавших и погибших пока неизвестно. На месте работают несколько отделений пожарных и спасателей.

ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области .

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, всего по предварительным данным погибли два человека.

– В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности погибших и пострадавших, чтобы связаться с их родственниками, – сообщает УМВД. – По факту ДТП проходит доследственная проверка.

Рейсовый автобус Москва Тбилиси перевернулся под Липецком.

Кроме этого, по уточненным данным на 20.05 в ДТП пострадали 11 человек, двое из пострадавших погибли. Среди пострадавших 5-летний ребенок, его с закрытой черепно-мозговой травмой увезли в городскую детскую больницу Ельца. Всего в автобусе находились 2 водителя и 17 пассажиров, все они граждане Грузии.

ДТП с туристическим автобусом в Липецкой областиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как уточнили в пресс-службе администрации Липецкой области, автобус зарегистрирован в Грузии и принадлежит частному лицу. Всех, кому требовалась помощь медиков, доставили в Елец в больницу имени Семашко. По данным управления здравоохранения Липецкой области, в Елецкую городскую больницу направили 7 взрослых, двое из которых в тяжелом состоянии. Туда уже приехала группа медиков из областного центра для возможной транспортировке пострадавших в Липецкую областную клиническую больницу.

ДТП с автобусом Москва - Тбилиси под Липецком.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

По данным МЧС на 20.30, всего в ликвидации последствий аварии участвуют порядка 79 человек и 30 единиц техники.

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погибшие оба мужчины 58 и 50 лет. Как сообщает администрация области, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. обоих пассажиров с тяжелыми травмами решили транспортировать в Липецк. Для помощи мобилизовали консультантов из Липецкой областной больницы (подробности)