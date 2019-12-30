Почти 40 видов снюсов изъяли из магазинов в Липецке

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-30T13:50:24+03:00

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В Липецке продолжаются рейды по жевательным табачным смесям (снюсам), в которых содержатся огромные дозы никотина. Напомним, что никотиновые жвачки начали массово употреблять школьники, что встревожило врачей и правоохранительные органы. После запрета об их продаже несовершеннолетним, в Липецке начались рейды по табачным лавкам.

Рейд полиции по снюсам в ЛипецкеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По торговым точкам ходят сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Проверяющие взывают к гражданской сознательности продавцов и изымают подозрительные смеси. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в магазинах Липецка и в районах уже изъяли почти 40 видов жевательных смесей. Их отправили на исследование, а материалы проверок – в Роспотребнадзор.

В полиции предупредили, что продажа снюсов несовершеннолетним карается по административной статье штрафом: для граждан – от 3000 до 5000 рублей, должностных лиц – от 30 до 50 тыс., для юридических лиц – от 100 тыс. до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU