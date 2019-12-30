2019-12-30T18:09:22+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке и области ожидается гололед

На дорогах и улицах города будет скользко
Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели предупреждают липчан о гололеде. Он ожидается в Липецке и области ближайшее время этого дня, 30 декабря, и с сохранением в течение ночи 31 декабря. Напомним, что в ближайшие сутки также возможна метель со снегом и сильным ветром. Порывы могут достигать до 20 м/с.

Сотрудники регионального МЧС России просят липчан соблюдать меру безопасности. К примеру, в гололед нужно выбирать обувь на сплошной подошве или устойчивом и низком каблуке. По льду нужно идти, наступая на всю ступню. При этом ноги должны быть слегка расслаблены в коленях. Руки лучше вытащить из карманов, чтобы при падении успеть сгруппироваться.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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