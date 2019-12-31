В массовом ДТП на трассе «Дон» под Липецком столкнулись 8 машин

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-31T10:34:18+03:00

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Массовая авария произошла этой ночью, 31 декабря, на платном участке трассы М-4 «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Там не доезжая до моста через реку Сосна в сторону Воронежа столкнулись 8 автомобилей.

Массовое ДТП на платной М4 недалеко от Ельца.

Среди легковушек были как иномарки вроде «Дэу-Нексии» и «Фольксваген-Гольф», так и отечественные – «ВАЗ-2114» и «Лада-Гранта». Одна из машин вылетела в кювет. Несмотря на массовость, ДТП обошлось без серьезных жертв. По словам очевидцев, на том участке трассы не было освещения.

Отметим, что ранее МЧС предупреждало о резком ухудшении погоды и обледенении дорог. Напомним, за прошедшие сутки, 30 декабря, в Липецкой области в двух ДТП пострадали два водителя, в обоих случаях люди не справились с управлением. В Липецке «Дэу» врезалась в дерево, в районе - вылетела с дороги «Приора».

ИСТОЧНИК KP.RU