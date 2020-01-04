4 Янв. 2020 2020-01-04T12:33:12+03:00

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На днях под Липецком произошла ужасная авария. В минувший четверг, 2 января, в селе Панино Добровского района столкнулись два автомобиля. По словам свидетелей происшествия, один из пассажиров погиб. Кульминационный момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Судя по видео, одну из машин занесло на снежной дороге. Водитель не смог справиться с управлением. Автомобиль вынесло на встречку. Там в него врезалась ехавшая машина - прямо в бок. От удара автомобили разбросало по разным сторонам дороги. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, что в минувшую пятницу, 3 января, в Липецке автомобиль проехался по клумбе на площади Победы. А на улице Бардина водитель "ВАЗа" протаранил 2 иномарки.

Смертельная авария под Липецком попала на видео.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU