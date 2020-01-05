Полиция проверяет смертельную аварию с тремя пострадавшими

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:52:00+03:00

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В Добровском районе Липецкой области полиция проверяет смертельное ДТП с тремя пострадавшими и одним погибшим. Напомним, авария произошла 2 января на улице Ленина в селе Панино, где «Калина» выехала на встречную и протаранила «Форд Фокус». Момент ДТП сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как отечественную легковушку выносит на встречную и та бьет иномарку.

Смертельная авария под Липецком попала на видео.vk.com/myregion48

По данным полиции, за рулем «Лады» был 33-летний мужчина, иномаркой управлял 55-летний водитель. В этой аварии пострадали водитель и три пассажира «Форда». Один из пассажиров, 33-летний мужчина, скончался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, сотрудники полиции в Добровском районе проверяют все обстоятельства произошедшего ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU