Полиция проверяет смертельную аварию с тремя пострадавшими
В Добровском районе Липецкой области полиция проверяет смертельное ДТП с тремя пострадавшими и одним погибшим. Напомним, авария произошла 2 января на улице Ленина в селе Панино, где «Калина» выехала на встречную и протаранила «Форд Фокус». Момент ДТП сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как отечественную легковушку выносит на встречную и та бьет иномарку.
Смертельная авария под Липецком попала на видео.vk.com/myregion48
По данным полиции, за рулем «Лады» был 33-летний мужчина, иномаркой управлял 55-летний водитель. В этой аварии пострадали водитель и три пассажира «Форда». Один из пассажиров, 33-летний мужчина, скончался в больнице.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, сотрудники полиции в Добровском районе проверяют все обстоятельства произошедшего ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU