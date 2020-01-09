2020-01-09T15:19:18+03:00
Общество

Вечером 30 спецмашин выйдут на борьбу со снегом в Липецке

Еще 13 тракторов направят в частный сектор
Юлия КЛЮЕВА
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Вечером 30 спецмашин будут расчищать снег с дорог ЛипецкаВечером 30 спецмашин будут расчищать снег с дорог ЛипецкаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 9 января, в Липецке наконец-то выпал снег. Для липчан - радость, а для городских служб - работа. Ведь кроме долгожданных осадков на улицах города появился гололед.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 12.30 на дорогах областного центра работают 25 пескоразбрасывателей. Еще 7 малогабаритных машин посыпают тротуары. По словам специалистов, нужно предотвратить гололедицу. Убирать снег начнут после того, как слой составит несколько сантиметров, а дороги и тротуары будут посыпаны. Планируется, что вечером после часа пик проезжие части будут расчищать 30 единиц техники. Еще 13 тракторов направят в частный сектор - убирать снег.

По данным синоптиков, снегопад в Липецке продолжится. Поэтому горожан, особенно водителей, призывают быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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