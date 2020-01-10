Дети-сироты получили в 2019 году больше квартир, чем в предыдущем

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:37:13+03:00

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2019 году в Липецкой области закуплено 250 квартир. Это на 17 помещений больше, чем в 2018-м. На приобретение жилья было выделено 372 млн рублей, из них средства федерального бюджета составили 52 млн рублей, из областной казны направлено 320 млн рублей.

«Мы повышаем финансирование и увеличиваем количество приобретенных квартир для того, чтобы в течение нескольких лет ликвидировать или, по крайней мере, серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

В целом за последние пять лет для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 893 жилых помещения в городах и районах Липецкой области, отметил Игорь Артамонов. По его словам, в 2020 году планируется приобрести еще 250 квартир для лиц из этой категории. На эти цели выделено 394 млн рублей из областного и федерального бюджетов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU