2020-01-10T10:45:26+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Мы будем оказывать особую поддержку для решения проблем онкологии»

Липецкая область получит более 1,1 млрд рублей на строительство оперблока в онкодиспансере
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По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, регион на возведение оперблока в онкодиспансере получит 1 миллиард 111 миллионов 410 тысяч рублей. Деньги из федерального бюджета поступят двумя траншами. В 2020 году – 544,650 миллиона рублей, в 2021 году – 566,790 миллиона рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи. В том числе на строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации Липецкого областного онкологического диспансера площадью 9,42 тысячи квадратных метров, который будет введен в эксплуатацию в 2021 году.

«Решение проблем онкологии – это общенациональная задача. Здесь важны и первичная диагностика, и амбулаторные центры, и внимание власти, и врачи самого высоко профессионального уровня, которые сами стремятся развиваться. Мы будем оказывать им особую поддержку», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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