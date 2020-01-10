2020-01-10T12:06:41+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Главная цель – сделать Липецкую область регионом, где хочется жить и работать»

Новая школа в Липецке будет возводиться на федеральные средства
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Соглашение о предоставлении из федеральной казны в 2020 году бюджету Липецкой области субсидии на мероприятия по стимулированию программ жилищного строительства заключила администрация региона с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Как сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, общий объем ассигнований составляет 611 миллионов 225 тысяч рублей. На эти средства будет возведена школа в 32-33 микрорайонах областного центра.

«Регион получает большую поддержку федерального центра в реализации экономических проектов, жилищных программ, в целом в развитии социальной сферы. Это приоритетные направления нашей работы. А главная цель – сделать Липецкую область регионом, где хочется жить и работать. По рейтингу качества жизни Липецкая область входит в десятку лучших. Это о многом говорит. Пропаганда здорового образа жизни и обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом, развитие системы образования, возведение жилья, проекты по охране окружающей среды, благоустройству, организации полноценного досуга – все это востребовано у липчан и находится под нашим постоянным контролем», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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