В перевернувшейся «Тойоте» под Липецком погиб ребенок, еще трое детей в больнице

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:12:12+03:00

За три дня на дорогах региона в 10 ДТП пострадали 11 человек и трое погибли

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Страшная авария с детьми произошла в субботу, 11 января, на трассе М-4 «Дон» в Задонском районе Липецкой области. Там около 16.00 не справился с управлением 33-летний водитель «Тойоты» и машина перевернулась. В салоне находились четверо детей от 4 до 9 лет, всех увезли с места на «скорой». К несчастью, младший из малышей, 4-летний, скончался по дороге в больницу. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, по данному факту проводятся следственные действия.

В те же сутки в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков 56-летний водитель УАЗа влетел в стоящий ВАЗ-2109. От удара «девятку» вынесло на 18-летнего пешехода. Парня увезли в больницу.

Также стали известны подробности смертельного ДТП на улице Баумана, которое произошло в воскресенье вечером. По уточненным данным, столкнулись 4 автомобиля – «Нексия», «Киа», «Приора» и «Хендай». Погибшим водителем «Дэу» оказался 30-летний мужчина, за рулем «Кии» была 24-летняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU