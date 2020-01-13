2020-01-13T13:26:19+03:00
Общество

Липчанам рассказали, куда жаловаться на заваленные снегом дороги

Жители Липецка и области могут сообщить о проблеме в управление главного смотрителя, в управление благоустройства и региональное управление дорог
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам рассказали, куда жаловаться на заваленные снегом дорогиЛипчанам рассказали, куда жаловаться на заваленные снегом дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области продолжают бороться с последствиями снегопадов. Напомним, за минувшие выходные снег с улиц и дорог региона убирали 900 единиц спецтехники и 500 дворников. В областном центре вывезли 3 604 кубометра снега. На дороги высыпали 1 297 тонн смеси и 127,5 тонн соли.

Липчан призывают не оставаться в стороне, а сообщать о заснеженных участках. Пожаловаться на плохую уборку снега на дорогах Липецка можно в управление главного смотрителя по телефонам: 8 (4742) 21-10-34, 21-10-21, 21-10-24. Об этом же можно сообщить в городское управление благоустройства: 33-03-66.

О заваленных снегом участки дорог Липецкой области в региональное управление дорог и транспорта по телефонам: 8 (4742)25-04-10, 22-04-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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