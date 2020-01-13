Липчанам рассказали, куда жаловаться на заваленные снегом дороги
В Липецке и области продолжают бороться с последствиями снегопадов. Напомним, за минувшие выходные снег с улиц и дорог региона убирали 900 единиц спецтехники и 500 дворников. В областном центре вывезли 3 604 кубометра снега. На дороги высыпали 1 297 тонн смеси и 127,5 тонн соли.
Липчан призывают не оставаться в стороне, а сообщать о заснеженных участках. Пожаловаться на плохую уборку снега на дорогах Липецка можно в управление главного смотрителя по телефонам: 8 (4742) 21-10-34, 21-10-21, 21-10-24. Об этом же можно сообщить в городское управление благоустройства: 33-03-66.
О заваленных снегом участки дорог Липецкой области в региональное управление дорог и транспорта по телефонам: 8 (4742)25-04-10, 22-04-43.
ИСТОЧНИК KP.RU