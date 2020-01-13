В департаменте физкультуры и спорта Липецка новый председатель

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:22:12+03:00

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В департаменте по физической культуре и спорту появился председатель. Ведомство временно возглавила Александра Кузнецова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, соответствующее распоряжение подписала глава города Евгения Уваркина. Кто станет постоянным председателем, станет известно позже, когда подведут итоги конкурса на замещение вакантной должности.

Александра Владимировна Кузнецова родилась в 1984 году в поселке Лев-Толстой Липецкой области. Окончила Липецкий филиал Владимирского юридического института ФСИН по специальности «юриспруденция». Работала юристом в муниципальных и коммерческих структурах. А в 2010 году начала строить карьеру в администрации Лев-Толстовского района. Сначала занимала должность главного специалиста административной комиссии. В 2014 году возглавила отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма. С 2016 года – замглавы администрации Лев-Толстовского района.

Напомним, что экс-председатель департамента Олег Токарев покинул пост в минувшую пятницу, 10 января. Он написал заявление по собственному.

ИСТОЧНИК KP.RU