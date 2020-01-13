2020-01-13T14:52:25+03:00
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом в Липецке пострадали люди

Авария произошла на улице Советской [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Дополнительное предупреждение не помогаетДополнительное предупреждение не помогаетФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки произошло в этот понедельник, 13 января, на пересечении улиц Советская и Пушкина в Липецке. Там столкнулись пассажирский автобус маршрута №315 и легковой автомобиль «Хендай». По словам очевидцев, водитель иномарки выезжал на главную дорогу и не заметил автобус.

ДТП с автобусом на Советской.

Отметим, что ДТП с пассажирским транспортом на том перекрестке не редкость – там фактически одностороннее движение, а вниз выделена только дна полоса для автобусов, поэтому водители смотрят на основной поток, забывая о встречном транспорте. На подъезде к перекрестку со стороны улицы Пушкина даже установили дополнительное предупреждение «Внимание! Уступите дорогу!» – не помогает.

В очередном ДТП пострадали пассажиры автобуса, которые упали в результате столкновения. Кому-то даже пришлось вызвать скорую помощь. В подробностях аварии разбирались автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке тренер по шахматам отправил в реанимацию дзюдоиста за силовой прием
Трое мошенников из Воронежа подбрасывали деньги липецким пенсионерам
Игорь Артамонов: «Использование потенциала региона – предмет нашей дальнейшей работы»
В ДТП с пассажирским автобусом в Липецке пострадали люди
В департаменте физкультуры и спорта Липецка новый председатель
Липчанам рассказали, куда жаловаться на заваленные снегом дороги
Домашний дебошир под Липецком обматерил и избил участкового
МЧС предупреждает: в Липецке и области будет скользко
В перевернувшейся «Тойоте» под Липецком погиб ребенок, еще трое детей в больнице
В Липецкой области с последствиями снегопада справились за три дня 900 единиц техники
Под Липецком мошенник продал по запчастям взятую в рассрочку «Оку»
В смертельной аварии в Липецке погиб водитель иномарки
В Липецке при пожаре частного дома погиб мужчина
Мэр Липецка объяснила, почему снегоуборочная техника ездит с поднятыми ковшами и щетками
В Липецке снегоуборщик въехал в легковушку
Липецк накрыл сильнейший снегопад с начала сезона
В Липецке автобус протаранил манипулятор, а тот врезался в фуру
Водитель внедорожника пронесся на красный свет в Липецке
В новом году в Липецке отремонтировали 200 кв.м. дорог
Председатель департамента по физкультуре и спорту Липецка покинул свой пост
По Липецку поползли слухи об отставке спикера горсовета
В Липецке сын-уголовник избил мать табуреткой
В соревнованиях по кроссфиту с огневой полосой в Липецке участвовали 50 спасателей
Бизнесмена в Липецке отправили убирать улицы за долги по зарплате перед работником
В Липецке отменяют ночной рейс автобуса №8
В Липецке разбойник с пистолетом избил прохожего и заставил снять деньги с карты
Игорь Артамонов: «Главная цель – сделать Липецкую область регионом, где хочется жить и работать»
В Липецке девушка выпала из окна больницы и скончалась
В Липецке в новогодние каникулы не могли убрать мусор из-за припаркованных машин