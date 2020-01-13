В ДТП с пассажирским автобусом в Липецке пострадали люди

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:52:25+03:00

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ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки произошло в этот понедельник, 13 января, на пересечении улиц Советская и Пушкина в Липецке. Там столкнулись пассажирский автобус маршрута №315 и легковой автомобиль «Хендай». По словам очевидцев, водитель иномарки выезжал на главную дорогу и не заметил автобус.

ДТП с автобусом на Советской.

Отметим, что ДТП с пассажирским транспортом на том перекрестке не редкость – там фактически одностороннее движение, а вниз выделена только дна полоса для автобусов, поэтому водители смотрят на основной поток, забывая о встречном транспорте. На подъезде к перекрестку со стороны улицы Пушкина даже установили дополнительное предупреждение «Внимание! Уступите дорогу!» – не помогает.

В очередном ДТП пострадали пассажиры автобуса, которые упали в результате столкновения. Кому-то даже пришлось вызвать скорую помощь. В подробностях аварии разбирались автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU