2020-01-13T15:12:55+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Использование потенциала региона – предмет нашей дальнейшей работы»

Липецкая область вошла в число лидеров по социально-экономическому развитию
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что регион вошел в десятку субъектов Российской Федерации, добившихся наиболее значимых социально-экономических успехов в 2019 году. Рейтинговое агентство «RAEX» поставило Липецкую область на пятое место.

Возглавила рейтинг Москва, затем идут Московская область и Санкт-Петербург. В десятку регионов-лидеров также вошли Белгородская, Воронежская, Тульская, Нижегородская, Тамбовская и Курская области.

В 2020 году планируется создание рейтинга субъектов РФ по выполнению национальных проектов. Пока социально-экономические успехи регионов отражены в интегральном показателе – социальный риск. Имеет значение уровень зарплаты и безработицы.

«Потенциал у Липецкой области огромный. И его использование в полной мере станет предметом нашей дальнейшей работы, с опорой на предыдущий опыт, на лучшую практику Российской Федерации – мы будем применять это в Липецкой области», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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