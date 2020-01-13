Чиновники заверили, что врачам закрывающейся станции переливания крови под Липецком не придется работать трактористами

13 Янв. 2020 2020-01-13T19:04:23+03:00

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В этот понедельник, 13 января, в управлении здравоохранения Липецкой области состоялся брифинг. Собравшиеся обсудили вопрос трудоустройства сотрудников Елецкой станции переливания крови. Напомним, вокруг медучреждения разразился очередной скандал. Кроме того, что филиал переливания крови собираются закрыть, сотрудники получили уведомление о возможном переводе на новые должности. Врачам предложили работать не только по специальности, но и освоить рабочие профессии: тракторист, слесарь, электрик и тд.

О закрытии учреждения сотрудникам сообщили 27 декабря 2019 года. Решение было принято после того, как начальник управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольга Эйхлер провела анализ эффективности работы станции. Во внимание также приняли данные донорского потенциала и результаты экспертной комиссии.

В областной администрации утверждают, что несмотря на закрытие, медорганизации полностью обеспечат компонентами донорской крови для проведения трансфузий. Вместо станции в Елецкой городской больнице №1 откроется круглосуточная служба экспедиции крови. Организуют выезды мобильного комплекса службы крови. О его передвижениях в районах буду оповещать СМИ, в соцсетях, через объявления в больницах и поликлиниках. Альтернатива есть, но сотрудники станции продолжают бить тревогу. Они уверены, что закрытие медучреждения станет большой ошибкой.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, начальник управления Юрий Шуршуков опроверг информацию о ненадлежащем трудоустройстве работников станции. По его словам, медикам предлагают гарантированные места по квалификации, с учетом опыта, стажа и прежней зарплаты сотрудников. Во время брифинга заверили, что никаких предложений в другой сфере не будет. А само здание используют в медицинских целях, либо для нужд органов соцзащиты.

- Всем сотрудникам филиала будет оказано содействие в дальнейшем трудоустройстве, преимущественно на вакантные места в медучреждениях Ельца, - сообщил Юрий Шуршуков. - При этом медработники не потеряют ни в заработной плате, ни в размере выплат за свои квалификационные категории.

В елецком филиале ГУЗ "Липецкая областная станция переливания крови" работают 32 человека - 4 врача, 18 сотрудников из среднего медицинского персонала, еще 10 - другие работники.

ИСТОЧНИК KP.RU