Из-за ремонта на тепловой подстанции в Липецке отключат горячую воду
В среду, 15 января, жители Сырского рудника в Липецке останутся без горячей воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтом на теплосетях, работы будут проходить на подстанции «Детская, 15». Горячей воды не будет с 9 до 16.00.
Энергетики приносят извинения за неудобства.
Кроме этого в тот же день в частном секторе Липецка отключат свет. Без электричества останутся жилые дома на лицах: Рудничная, Жактовская, Техническая и Прудная. Электроэнергии не будет с 9 до 12.00.
Узнать более подробно об отключении и сообщить о перебоях с подачей воды, тепла или света можно по телефонам компании:175 и 236- 175.
Напомним, что вскоре липчан также ждет отключения отопления, это связано с ЧП на улице Баумана, где корни деревьев разрушили теплосети.
ИСТОЧНИК KP.RU