Из-за ремонта на тепловой подстанции в Липецке отключат горячую воду

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:51:50+03:00

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В среду, 15 января, жители Сырского рудника в Липецке останутся без горячей воды. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, это связано с ремонтом на теплосетях, работы будут проходить на подстанции «Детская, 15». Горячей воды не будет с 9 до 16.00.

Энергетики приносят извинения за неудобства.

Кроме этого в тот же день в частном секторе Липецка отключат свет. Без электричества останутся жилые дома на лицах: Рудничная, Жактовская, Техническая и Прудная. Электроэнергии не будет с 9 до 12.00.

Узнать более подробно об отключении и сообщить о перебоях с подачей воды, тепла или света можно по телефонам компании:175 и 236- 175.

Напомним, что вскоре липчан также ждет отключения отопления, это связано с ЧП на улице Баумана, где корни деревьев разрушили теплосети.

ИСТОЧНИК KP.RU