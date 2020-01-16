2020-01-16T18:14:18+03:00
Общество

Из-за коммунального ремонта в Липецке перекрыли дорогу

Полосы частично закрыли на улице Катукова
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке из-за масштабного ремонта водопровода у дома №51 на улице Катукова, пришлось перекрыть часть дороги у ТРЦ «Ривьера». Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонт закончится завтра, 17 января, а пока движение на том участке затруднено. Водителей просят отнестись с пониманием и быть внимательней на дороге.

Напомним, что этот ремонт стал причиной отключения питьевой воды в 27 микрорайоне Липецке более чем на сутки. Сейчас там меняют водопровод диаметром 700 мм, на объекте задействовали 15 единиц техники. Закончить ремонт и подать воду должны к 5 утра 17 января.

Пока на отключенных адресах дежурят цистерны ЛГЭКа. Питьевую воду подвозят на следующие адреса: Катукова 37а, Стаханова 44, Хорошавина, 15 и Шуминского, 19, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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