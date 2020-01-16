2020-01-16T18:56:27+03:00
Общество

Денег, которые выделили на охрану школ в Липецке, хватит только на один месяц

Школы не соответствуют антитеррористическим требованиям
Лия МУРАДЬЯН
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У школ нет денег на охрануУ школ нет денег на охрануФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этом году в Липецке впервые выделили деньги из бюджета на охрану школ. Напомним, что всего решили потратить 6.9 млн рублей. Но родители рано обрадовались, что не придется сдавать на охрану самим. Как выяснилось на комиссии горсовета по образованию, этих денег хватит только, чтобы оплатить всего один месяц охраны всех городских школ. Для полноценной охраны нужно в 10 раз больше.

Средства поделили между всеми учреждениями и теперь решают, что делать – оплатить один месяц полностью, или растянуть на весь учебный год, а остальное возможно добавят родители по желанию.

Но даже сейчас с охраной в липецких школах серьезные проблемы. Как сообщил на комиссии представитель Росгвардии Евгений Четвиряков, 213 заведений (98%) не соответствуют антитеррористическим требованиям – проблемы, как с физической охраной так и с системами оповещения. В 23 школах «тревожные кнопки» даже не выведены на пульт Росгвардии или системы «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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