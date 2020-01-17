Предприятия АПК Липецкой области представят свою продукцию на берлинской выставке «Зеленая неделя – 2020»
Липецкая делегация прибыла в Германию
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Делегация представителей ведущих липецких сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, которую возглавил первый заместитель главы исполнительной власти региона Николай Тагинцев, прибыла в Германию для участия в 85-й Международной торговой выставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя-2020».
ИСТОЧНИК KP.RU