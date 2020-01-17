В Липецке больше недели ищут 15-летнюю школьницу: возбуждено уголовное дело

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, это связано с длительный отсутствием сведений о ее местонахождении. Напомним, Мария Савина пропала 8 января этого года. Школьница покинула Центр помощи детям, что находится в областном центре. Куда она пошла и где находится сейчас – неизвестно.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователи опрашивают родственников девушки, коллектив центра помощи, а также устанавливают ее круг общения. Так, стало известно, что липчанка уже неоднократно уходила из дома. Из-за этого в марте прошлого года следственные органы также возбуждали уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

На вид девушке 18-19 лет, рост 168 сантиметров, волосы черного цвета до плеч, среднего телосложения. Была одета в синий спортивный костюм с белыми лампасами.

Просьба ко всем, кто знает о местонахождении Марии или обладает какой-либо информацией, сообщить по телефонам: 02 – полиция, 8 (4742) 34-08-10 – следственный отдел по Октябрьскому округу СУ СК России по Липецкой области, 8-910-742-98-27 – дежурный следственного управления. Также о липчанке можно сообщить волонтерам ЛООО «Поиск пропавших детей»- 37-88-77, 8 (905) 681-05-18, либо написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU