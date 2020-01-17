Липчанина, преследовавшего стрелков-мотоциклистов, оштрафовали за нарушение ПДД

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:14:09+03:00

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В Липецке на 5 тыс. рублей оштрафовали известного юриста, преследовавшего мотоциклиста, который обстрелял его машину. Напомним, происшествие случилось утром 26 сентября 2019 года. На проспекте Мира столкнулись легковой автомобиль и двухколесный транспорт. По одной из версий, перед аварией двое мужчин на мотоцикле обстреляли машину липчанина. Автомобилист поехал вслед за стрелками, а те, уходя от погони, врезались в легковушку возле площади Франценюка. При этом кто-то из участников ДТП выронил на дорогу пистолет.

В эту пятницу, 17 января, стало известно, что юриста оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU