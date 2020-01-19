На Крещение в Липецкой области окунулись в купель более 4200 человек
Крещенские купания в Липецкой области посетило более 4200 человек. Об этом сообщили в региональном УГПСС. Основная масса жителей Липецка, более 1500 человек, окунулась в купель на центральном пляже. В Ельце обряд прошли около 800 человек.
Спасатели отмечают, что многие жители региона решили не дожидаться полуночи и начали заходить в купель с 23:00 часов. После 00:00 очередь из желающих искупаться выросла на несколько метров и состояла не только из мужчин, но и из женщин и детей.
Напомним, официальные места купаний были оборудованы ограждением и безопасным сходом в воду, на центральном пляже установили большую теплую палатку для переодевания. Кроме того, любой желающий мог согреться горячим чаем.
Подробнее о том, как проходило Крещение в Липецке, читайте и смотрите в нашем материале:
ИСТОЧНИК KP.RU