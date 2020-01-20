2020-01-20T10:25:03+03:00
Происшествия

Очередного вора с шоколадом поймали в Липецке

Безработный вынес из магазина 29 шоколадок
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке задержали очередного криминального любителя шоколада. Сама кража произошла 9 января, в полицию заявил сотрудники сетевого магазина. Он рассказал, что из торгового зала на улице Шубина украли 29 шоколадок на 2600 рублей. Воришку вычислили участковый. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался безработный 25-летний житель Грязинского района.

Напомним, что ранее очередной сладкоежка пошел на ограбление ради шоколадных конфет. Грабитель вынес из магазина на улице Меркулова несколько коробок конфет на 1400 рублей. Продавцы пытались остановить грабителя, но тот все равно сбежал.

Еще одну кражу из магазина раскрыли в выходные в Ельце. Там из магазина на улице Королева украли продукты на 2455 рублей. Вором оказался 25-летний местный житель с судимостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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