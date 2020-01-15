Насколько социальная обстановка в Липецкой области далека от послания президента Федеральному собранию

В эту среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Первое, что обозначил президент – демографическая ситуация в стране. Рождаемость падает. В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений у одной женщины) в РФ составляет 1,5. Для сравнения, во время Великой Отечественной войны в 1943 году этот показатель был равен 1,3. А в 1999 году совсем низким – 1,16%.

ДЕМОГРАФИЯ

В Липецкой области ситуация плачевная. В январе-октябре 2019 года родилось 8 344 малыша. Это на 10% меньше, чем за тот же период предыдущего года. При этом умерло 13 693 человека. Так, число умерших над числом родившихся составило 5 349 человек. Такова естественная убыль населения в регионе по данным Липецкстата.

МАТКАПИТАЛ НА 1 РЕБЕНКА И БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Президент отметил, что Россия должна выбраться из демографической ловушки, обеспечить рост рождаемости. Для достижения цели Путин предложил такие решения. С 1 января 2020 года материнский капитал семьи будут получать при рождении первого ребенка – 466 617 рублей. При рождении второго эта сумма увеличится до 616 617 рублей. Программу продлят минимум до 31 декабря 2026 года. Кроме того, маткапитал будет индексироваться. Также президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Это касается семей с низким уровнем дохода.

Путин напомнил о федеральной программе, помогающей регионам строить ясли. Президент остался недоволен ее реализацией. Мол, деньги выделены, а темпы работ оставляют желать лучшего. Напомним, Липецк вошел в федеральную программу в 2018 году. В 2019 году в областном центре сдали 7 ясельных корпусов. В январе этого года планировали открыть еще 4. Еще одно важное решение – обеспечить бесплатным питанием всех учеников начальных классов – с 1-ого по 4-ый. Это планируется сделать на федеральные, региональные и местные деньги – на условиях софинансирования.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Затронул Путин и сферу здравоохранения. По его словам, продолжительность жизни в России достигла 73 лет. А уровень младенческой смертности – исторического минимума. Однако, есть и проблемы, которые нужно решать. Липецкая область – не исключение. В регионе не хватает врачей. Дефицитными считаются 22 медицинских специальности. Большая нехватка врачей именно в городах. Чтобы улучшить ситуацию, в Липецкой области ввели новую меру поддержки медработников. Речь идет о единовременной выплате в 1 млн рублей по программе «Губернаторский миллион». Поддержку уже получили несколько человек – врач анестезиолог-реаниматолог Липецкого перинатального центра Михаил Сальников и заведующая офтальмологическим отделением больницы №2 Наталья Полянская. Также продолжает действовать программа «Земский доктор».

Первые позиции среди причин смерти в регионе занимают сердечно-сосудистые заболевания, онкология и сахарный диабет. Последним больны 33,5 тыс. липчан. Путин отметил, что россияне не должны испытывать трудности с получением препаратов. Как сообщали в пресс-службе горсовета, население бесплатно обеспечивают расходными материалами к инсулиновой помпе, тест-полосками. На это выделяются деньги из федерального и регионального бюджетов. Но есть некоторые проблемы. Так, существует несколько разновидностей инсулина. И каждому пациенту его нужно подбирать индивидуально. Но строгие рамки закона о закупках запрещают заказывать тот инсулин, на который «идут» пациенты.

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

По словам президента, в этом году будет внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении. А классным руководителям в школах Путин посчитал необходимым ввести специальную доплату с 1 сентября – не менее 5 тыс. рублей и за счет федерального бюджета.

Напомним, что в Липецкой области средняя зарплата с января по октябрь 2019 года составила 33 950.5 рублей. В образовании – 78% от средней зарплаты. А в здравоохранении – 90% От среднего уровня.

В регионе по распоряжению главы областной администрации с начала 2020 года на 5,8% подняли оклады бюджетникам - работникам сфер образования, здравоохранения, культуры и соцзащиты. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов взял этот вопрос под личный контроль.

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. А ЧТО В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ?

Также Владимир Путин отметил, что реальные полномочия местного самоуправления нужно расширить. Интересно, но в Липецкой области сложилась обратная ситуация. В конце прошлого года часть полномочий мэрии Липецка передали региону – в сферах градостроительной деятельности, дорог и транспорта, а также теплоснабжения. Соответствующие изменения в Закон внесли депутаты облсовета 23 декабря 2019 года. Законопроект был внесен на рассмотрение по инициативе главы региона.

- Это была согласованная позиция органов власти – администрации региона и администрации Липецка, - прокомментировали «КП-Липецк» в пресс-службе областного совета депутатов. – Предлагаемые изменения соответствовали российскому законодательству. Оснований не принимать закон у депутатов не было. По мнению разработчиков документа, такие решения повысят эффективность оказания услуг в указанных областях, позволят централизировать функции и снизить финансовую и организационную нагрузку на органы местного самоуправления.