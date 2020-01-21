Игорь Артамонов: «Новые меры соцподдержки помогут улучшить жизнь людей»

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:39:41+03:00

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Общественная палата Липецкой области и представители власти за круглым столом обсудили, как организовать работу в соответствии с поручениями Президента России. Руководитель страны в Послании Федеральному Собранию РФ поставил задачи по снижению уровня бедности, повышению качества здравоохранения и улучшению демографической ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU