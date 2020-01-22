Ущерб от потопа в школе №47 Липецка оценили почти в 2 млн рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:19:55+03:00

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В эту среду, 22 января, стала известна стоимость ущерба после затопления школы №47 в областном центре. Как сообщили «КП-Липецк» в городском департаменте образования, сумма равна 1 млн 800 тыс. рублей. И это речь идет только о строительных работах. Во время потопа также залило технику, парты, доски, шкафы и тд.

В настоящее время ремонт идет полным ходом. Демонтажные работы практически выполнены. Рабочие меняют окна, где это необходимо. Ремонтируют систему отопления. К концу недели планируют сдать 2 смежных класса. За остальные возьмутся по мере их готовности – помещения должны просохнуть. На это может уйти около 6 дней. Затем там сделают ремонт – это еще примерно 20 дней.

В департаменте уточнили, что этажи залило только в одном крыле. Работы будут проводиться во внеучебное время – после обеда и в выходные. Когда юные липчане приступят к занятиям в школе, станет известно чуть позже.

Напомним, что ЧП случилось в минувшие выходные, 19 января. На верхнем этаже здания в кабинете математики прорвало трубу системы отопления. Неладное заметил сторож. Он быстро сориентировался, позвонил в аварийку. Здание обесточили, воду остановили за час. Но несмотря на все усилия, вода залила все 4 этажа здания. Пострадали 9 кабинетов.

ИСТОЧНИК KP.RU