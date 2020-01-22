Бывший мэр Липецка об уголовном деле о превышении полномочий: «может это кому-то надо»

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:22:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Липецка, а ныне главы администрации Тербунского района Сергея Иванова. Об обвинениях в превышении полномочий стало известно в понедельник 20 января. По версии следствия, глава района позволил предпринимателю добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка на сумму более 3 миллионов рублей.

– Это какое-то недоразумение, – сказал Сергей Иванов. – Я не вижу повода для уголовного преследования. Может это кому-то надо, а может это такая форма репрессий.

Напомним, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Сейчас, на время следственных действий, глава Тербунского района находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU