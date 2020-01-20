На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:29:45+03:00

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Бывший мэр Липецка и ныне глава Тербунского района Сергей Иванов попал под уголовную статью. Как сообщает СКР региона, главе Тербунского района предъявили обвинение в превышении должностных полномочий – пункт «в» часть 3 статьи 286 УК.

В деле также фигурируют другие члены районной администрации. По версии следствия, глава района позволил некой фирме заниматься добычей полезных ископаемых, хотя не имел полномочий выдавать такие разрешения. В итоге с апреля по июнь 2019 года с карьера в Тербунском районе вывезли 14 000 тонн песка более чем на 3 миллиона рублей.

Преступление выявили при участии регионального УФСБ. Сейчас Сергей Иванов находится под подпиской о невыезде, расследование дела продолжается. Отметим, что об обысках в администрации Тербунского района и Липецка ходили еще в апреле прошлого года. Что именно тогда искали и по какому делу, официально не комментировали.

Напомним, Сергей Иванов сложил с себя полномочия мэра Липецка в конце марта 2019 года. После чего вернулся на должность главы администрации Тербунского района.

ИСТОЧНИК KP.RU