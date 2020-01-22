2020-01-22T13:11:40+03:00
Политика

Владимир Путин посетил детскую поликлинику в Липецкой области

Президент осмотрел соцобъекты в Усманском районе
Лия МУРАДЬЯН
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Владимир Путин в УсманиВладимир Путин в УсманиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В ходе рабочей поездки в Усманском районе Липецкой области Владимир Путин познакомился с объектами социальной инфраструктуры. Одним из таких объектов стала новая детская поликлиника в Усмани, которую открыли в конце августа 2019 года.

Владимир Путин в Усмани Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Владимир Путин в УсманиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Президент осмотрел поликлинику в сопровождении губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Они прошлись по кабинетам. Также президент побывает в Усманской детской школе искусств. После осмотра общественных объектов, Владимир Путин планирует встретиться с общественностью не только из Липецкой области, но и из других регионов. Встреча пройдет в районном ДК, где уже собрались десятки человек. Основной темой встречи станут меры социальной поддержки граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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