2020-01-22T14:23:13+03:00
Политика

Владимир Путин встретился с общественностью в Липецкой области

На встречу с президентом надеются десятки жителей региона [трансляция]
Лия МУРАДЬЯН
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Встреча Владимира Путина с общественностью в Липецке.

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Путин встречается с общественностью в Усмани Фото: kremlin.ru

Путин встречается с общественностью в УсманиФото: kremlin.ru

Борт №1 приземлился на военном аэродроме «Липецк-2» этим утром, 22 января. После чего Владимир Путин прибыл в Усманский район Липецкой области, встретился с представителями общественности. На встречу с президентом в Усманский ДК пришли десятки общественников, среди которых представители «народного фронта», студенты, политики и участники молодежных движений.

Накануне в областной администрации обсудили послание президента Федеральному собранию. Участники предлагали не ждать заявления на соцподдержку, а выявлять нуждающихся самим. Также общественники предлагали сохранить региональные доплаты классным руководителям. Общественники предлагали создать льготные медицинские полиса для сторонников ЗОЖ.

С этими и другими предложениями и вопросами планируют обратится к Владимиру Путину представители общественности. В настоящее время на главную площадь Усмани пришли около сотни человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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