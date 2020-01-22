Детский хор в липецкой школе искусство спел песню для Владимира Путина

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе рабочей поездки в Липецкую область, Владимиру Путину показали детскую школу искусств в Усмани. Школу отремонтировали в 2019 году на 11 млн. рублей. Сейчас там учатся 940 детей.

Президент в сопровождении губернатора осмотрели учебные классы, где проходили занятия по фотографии, хореографии и хоровому пению. Во время визита в последнем классе школьный хор встретил Владимира Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен».

Педагоги посетовали Владимиру Путину, что школе нужен новый рояль и свой транспорт. Президент пообещал подарить детям новый рояль, а губернатор – обеспечить школу транспортом. После осмотра школы, поликлиники и других объектов, президент встретился с представителями общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU