Детский хор в липецкой школе искусство спел песню для Владимира Путина
В ходе рабочей поездки в Липецкую область, Владимиру Путину показали детскую школу искусств в Усмани. Школу отремонтировали в 2019 году на 11 млн. рублей. Сейчас там учатся 940 детей.
Президент в сопровождении губернатора осмотрели учебные классы, где проходили занятия по фотографии, хореографии и хоровому пению. Во время визита в последнем классе школьный хор встретил Владимира Путина песней «Как хорошо, что ты кому-то нужен».
Педагоги посетовали Владимиру Путину, что школе нужен новый рояль и свой транспорт. Президент пообещал подарить детям новый рояль, а губернатор – обеспечить школу транспортом. После осмотра школы, поликлиники и других объектов, президент встретился с представителями общественности.
ИСТОЧНИК KP.RU