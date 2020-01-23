«Наша задача – развернуть власть лицом к людям»

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:14:43+03:00

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- Сергей Владимирович, страна обсуждает послание президента Федеральному собранию, отставку правительства…Ваше отношение к событиям, как политика, гражданина?

- Подавляющая часть граждан ждет и хочет перемен – до этого довела политика властей. В социальном блоке послания говорится об увеличении социальных выплат, увеличении маткапитала. Но надо помнить о жуткой закредитованности россиян (эта цифра приближается к 17 триллионам рублей). Так что выделяемые деньги из бюджета перекочуют к банкирам. Возможно, в чем- то людям станет легче, но заниматься надо не этим - приоритетом должна быть экономика, создание рабочих мест, повышение уровня зарплат. Убежден, что для рабочего человека минимальный размер оплаты труда должен быть в районе 50 тысяч рублей. И тогда не будет необходимости в социальной надбавке, семья с совокупным доходом в 100-150 тысяч в месяц разберется и с горячим обедом в школе. Но сегодня власть этого обеспечить не в состоянии, пытаясь откупиться от людей. А со временем часть этих социальных выплат ляжет на региональный, местный бюджет, как случалось ранее. Уже подсчитано и количество людей, которые получат соцвыплаты, и примерная сумма (в районе 450 миллиардов рублей). Для бюджета это не великие деньги, равно как и для олигархата, часть которого увеличила свое состояние только за минувший год на 27 миллиардов долларов. Так что все это носит скорее популистский характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU