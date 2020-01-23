2020-01-23T11:42:32+03:00
Общество

Десантники, участвующие в лыжном переходе, не приедут в Липецк

Забег отменили из-за отсутствия снега
Юлия КЛЮЕВА
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Десантники, участвующие в лыжном переходе, не приедут в ЛипецкДесантники, участвующие в лыжном переходе, не приедут в ЛипецкФото: Архив "КП"
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Лыжный забег бойцов ВДВ в Липецк отменили. Причина тому - отсутствие снега. Визит десантников ждали в областном центре на следующей неделе, 28 января. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по приказу Командующего ВДВ, организация и проведение лыжного перехода приостановлены до получения особых указаний.

Напомним, в областной центр должна была прибыть делегация Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. генерала В.Ф. Маргелова. Это одна из 9 команд от частей и соединений ВДВ, которые участвуют в лыжном забеге.

Гости города должны были возложить цветы к мемориалу генерала В.Ф. Маргелова на Сырском Руднике, почтить память погибших воинов на площади Героев, а также провести показательные выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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