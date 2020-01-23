Липчанка, которая случайно убила сына камнем, избежала тюрьмы

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:12:55+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор 66-летней жительнице Чаплыгинского района, которая случайно убила родного сына. Напомним, несчастье случилось в 19 октября прошлого года в селе Зенкино. Женщина увидела, как ее пьяный 42-летний сын сел за руль и решила выразить недовольство. Раздосадованная мать подняла с дороги камень и кинула с торону мужчины. Увесистый булыжник попал точно в голову, водитель скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

Изначально дело возбудили по части 4 статьи 111 УК – умышленное причинения тяжкого вреда, повлекшее смерть. По этой статье пенсионерке грозило до 15 лет тюрьмы. Но позже переквалифицировали в 109-ю статью УК – причинение смерти по неосторожности (до 2-х лет максимум).

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, женщина во всем созналась и раскаялась. В итоге пенсионерку приговорили к 8 месяцам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU