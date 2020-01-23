2020-01-23T16:53:16+03:00
Общество

Липчане снова жалуются спасателям на попрошаек на проезжей части

За сутки на «112» поступило сразу несколько таких жалоб
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане просят убрать попрошаек с дорогЛипчане просят убрать попрошаек с дорогФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жители Липецка продолжают жаловаться на попрошаек, которые «работают» на оживленных перекрестках города. Напомним, что спасатели уже поднимали эту тему осенью прошлого года. Дело в том что люди на инвалидных колясках разъезжают по проезжей части, создавая опасную ситуацию на дороге.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, за прошедшие сутки, 22 января, в службу спасения «112» поступило сразу несколько жалоб на попрошаек на дороге. Информацию передали в правоохранительные органы.

Спасатели сообщают, что просящих милостыню люде на колясках чаще всего видят на перекрестках улиц ВодопьяноваМеркулова, Первомайская – Фрунзе, Космонавтов – Циолковского и на Московской. Эти личности подвергают опасности себя и других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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