Липчане снова жалуются спасателям на попрошаек на проезжей части
Жители Липецка продолжают жаловаться на попрошаек, которые «работают» на оживленных перекрестках города. Напомним, что спасатели уже поднимали эту тему осенью прошлого года. Дело в том что люди на инвалидных колясках разъезжают по проезжей части, создавая опасную ситуацию на дороге.
Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, за прошедшие сутки, 22 января, в службу спасения «112» поступило сразу несколько жалоб на попрошаек на дороге. Информацию передали в правоохранительные органы.
Спасатели сообщают, что просящих милостыню люде на колясках чаще всего видят на перекрестках улиц Водопьянова – Меркулова, Первомайская – Фрунзе, Космонавтов – Циолковского и на Московской. Эти личности подвергают опасности себя и других участников дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU