Липчане жалуются на опасные игры детей на льду реки Воронеж

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:57:08+03:00

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Жители Липецка пожаловались спасателям на опасные игры детей. Звонок в службу спасения «112» поступил в среду, 22 января. Очевидцы на левом берегу города рассказали, что на тонком льду на реке Воронеж играются дети. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, ребят заметили у Петровского моста.

Отметим, что из-за теплой зимы лед на реках в Липецке и области недостаточно крепкий. Из-за чего даже пришлось внести изменения в обустройство купелей на Крещение в этом году. Спасатели неоднократно выходят на рейды и предупреждают об опасности любителей подледной рыбалки. В этот раз сотрудники ГО и ЧС просят родителей, объяснять своим детям, что игры на тонком льду могут обернуться трагедией.

К несчастью, в этом сезоне в Липецкой области не обошлось без трагических ЧП на льду. Напомним, 22 декабря в Добринском районе провалились в ледяную воду и погибли два ребенка – сестры 7 и 11 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU