В ДТП с «Ситроеном» в Липецке пострадал водитель «десятки»

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:58:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла этим утром, 24 января, на улице Катукова в Липецке. Там недалеко от гипермаркета «Карусель» около 8 утра столкнулись «ВАЗ-2110» и «Ситроен». По словам очевидцев, иномарка пыталась повернуть и не уступила дорогу «десятке», что привело к столкновению.

Фото последствий аварии выложили в соцсети. От сильного удара на «десятке» разбило всю переднюю часть, включая крылья, капот и лобовое стекло. Также серьезные повреждения получил «Ситроен».

ДТП на улице КатуковаФото: vk.com

Свидетели аварии вызвали на место происшествия Скорую помощь, в аварии пострадал водитель «ВАЗа». Как именно произошло столкновение и кто виноват, разбирались работавшие на месте сотрудники ГИБДД.

Напомним, что за прошедшие сутки, 23 января, на дорогах Липецкой области в 4 авариях пострадали 5 человек и один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU