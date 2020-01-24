2020-01-24T11:10:32+03:00
Общество

Пресс-конференция Игоря Артамонова пройдет 5 февраля

Глава региона ответит на все вопросы журналистов
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов проведет большую пресс-конференцию. Она состоится 5 февраля в 12.00 в большом зале администрации региона.

В январе 2019 году общение Игоря Артамонова с журналистами длилось более двух часов. Представители 30 федеральных и региональных СМИ задали более 20 вопросов по самым важным темам, волнующим жителей региона.

В этом году Игорь Артамонов подведет итоги 2019 года, обозначит задачи на 2020 год и ответит на все вопросы журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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