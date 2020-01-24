Движение по мосту у Новой Жизни под Липецком ограничат через неделю

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:21:59+03:00

Одну из полос, как было заявлено ранее, закроют, но позже

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Перекрывать полосу на мосту у поселка Новая Жизнь под Липецком не будут. В ближайшую неделю. Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочим необходимо еще время, чтобы провести дополнительные подготовительные работы.

Ограничить движение на путепроводе планируют в следующую субботу, 1 февраля. Изменится схема междугородних автобусов. Предполагается, что в этот день подрядчик приступит к забивке свай. На участке введут реверсивное движение. Автомобилистам придется потерпеть неудобства около 3 недель. Затем полосу обещают открыть. Чтобы не тратить время в заторе, водители могут объехать участок черед дамбу Матырского водохранилища. Еще один путь – через Восточный обход.

Напомним, что реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Существующий путепровод реконструируют, а рядом построят новый мост общей протяженностью 635 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU