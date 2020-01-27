Прожиточный минимум в Липецкой области снизился на 230 рублей
В Липецкой области снова снизился прожиточный минимум. За 4 квартал 2019 года он составил 9 169 рублей на душу населения. Соответствующее постановление подписал 23 января глава администрации региона Игорь Артамонов. Согласно документу, для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в 9 914 рублей. Для пенсионеров – 7 710 рублей. Для детей – 9 308 рублей.
Кстати, в 3 квартале 2019 года он составил 9 399 рублей на душу населения. А во 2 квартире еще больше – 9 726 рублей. По данным областного управления потребрынка, в конце прошлого года цены на социально значимые продукты в регионе оставались стабильными. Подешевела свинина, курицы, молоко, соль, сахар. А вот гречка и куриные яйца стали дороже.
Напомним, что величина прожиточного минимума влияет на начисление соцвыплат гражданам.
ИСТОЧНИК KP.RU