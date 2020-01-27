2020-01-27T13:08:19+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Липецкой области снизился на 230 рублей

В расчете на душу населения он составил 9 169 рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Прожиточный минимум в Липецкой области снизился на 230 рублейПрожиточный минимум в Липецкой области снизился на 230 рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области снова снизился прожиточный минимум. За 4 квартал 2019 года он составил 9 169 рублей на душу населения. Соответствующее постановление подписал 23 января глава администрации региона Игорь Артамонов. Согласно документу, для трудоспособного населения установлен прожиточный минимум в 9 914 рублей. Для пенсионеров – 7 710 рублей. Для детей – 9 308 рублей.

Кстати, в 3 квартале 2019 года он составил 9 399 рублей на душу населения. А во 2 квартире еще больше – 9 726 рублей. По данным областного управления потребрынка, в конце прошлого года цены на социально значимые продукты в регионе оставались стабильными. Подешевела свинина, курицы, молоко, соль, сахар. А вот гречка и куриные яйца стали дороже.

Напомним, что величина прожиточного минимума влияет на начисление соцвыплат гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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